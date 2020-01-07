В Мозыре служебная собака помогла задержать подростков, которые подозреваются в хулиганстве

Новости Беларуси. В Мозыре двое молодых людей подозреваются в хулиганстве.

Как сообщает МВД Беларуси, в конце декабря 44-летний местный житель находился у себя дома. Услышав шум в подъезде, гражданин вышел на лестничную площадку. Там сидели двое подростков, которые слушали музыку и громко разговаривали.

Мужчина попросил несовершеннолетних вести себя тише или пойти на улицу. Возник конфликт, в результате которого молодые люди нанесли мозырянину не менее пяти ударов ногами в лицо, после чего ушли.

Потерпевший сообщил о случившемся в милицию. Правоохранители прибыли со служебной собакой, которая помогла найти юношей. Первый был обнаружен примерно в 800 метрах от места происшествия. Он находился у себя в квартире. Вскоре по месту жительства был найден второй нападавший.

Личности подростков установлены, ими оказались 16-летний и 17-летний учащиеся местного ПТУ. Один из парней состоит на учёте в ИДН. Все участники конфликта были трезвыми.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Осенью 2019 года был избит водитель автомобиля.