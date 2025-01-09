Более 2,5 млрд евро выделит Польша на развитие военной промышленности

Польша идет семимильными шагами по пути милитаризации и тратит на это огромные деньги. В 2025 году на оборонные расходы заложена рекордная сумма – около 50 миллиардов евро. Как заявили в Варшаве, большая часть этих средств пойдет на закупку техники и вооружений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А накануне стал известен размер предстоящих инвестиций в развитие оборонной промышленности – ни много ни мало более 2,5 миллиарда евро. Огромные куски этого финансового пирога получат предприятия, которые выпускают высокотехнологичную военную продукцию, технику и системы ПВО.