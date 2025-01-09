Прямой эфир

Более 2,5 млрд евро выделит Польша на развитие военной промышленности

09 января 2025 19:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Польша идет семимильными шагами по пути милитаризации и тратит на это огромные деньги. В 2025 году на оборонные расходы заложена рекордная сумма – около 50 миллиардов евро. Как заявили в Варшаве, большая часть этих средств пойдет на закупку техники и вооружений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А накануне стал известен размер предстоящих инвестиций в развитие оборонной промышленности – ни много ни мало более 2,5 миллиарда евро. Огромные куски этого финансового пирога получат предприятия, которые выпускают высокотехнологичную военную продукцию, технику и системы ПВО.

Более 2,5 млрд евро выделит Польша на развитие военной промышленности-2

Сотни миллионов евро пойдут на развитие заводов по выпуску снарядов и боеприпасов. В тренде также производство оружия. Тут Варшава намерена привлечь инвестиции, в том числе иностранные, чтобы оружейники в течение нескольких лет получили как минимум более миллиарда евро. Вот только расплачиваться за такую щедрость будут простые поляки. И это на фоне того, что покупательская способность населения стремительно падает. Только за два года в стране закрыли более 10 тысяч торговых точек.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Трамп пригрозил повысить тарифы на европейские товары, чтобы купить Гренландию
09 января 2025 19:19

Трамп пригрозил повысить тарифы на европейские товары, чтобы купить Гренландию

Стоимость газа в Европе взлетела до 530 евро за тысячу кубометров
09 января 2025 19:17

Стоимость газа в Европе взлетела до 530 евро за тысячу кубометров

Латвия ужесточит правила въезда для граждан СНГ
09 января 2025 14:44

Латвия ужесточит правила въезда для граждан СНГ