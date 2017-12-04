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В Молодечненском районе горела квартира: пострадал 73-летний мужчина

04 декабря 2017 14:25
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Новости Беларуси. 3 декабря спасатели тушили пожар на 4 этаже жилого дома в деревне Красное Молодечненского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Из квартиры, в которой проживал 73-летний мужчина, шел дым.

В Молодечненском районе горела квартира: пострадал 73-летний мужчина-1

Спасатели локализовали пожар, эвакуация остальных жильцов дома не понадобилась.

В Молодечненском районе горела квартира: пострадал 73-летний мужчина-3

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Прибывшие подразделения МЧС обнаружили, что из окна квартиры на 4 этаже идет дым. В квартире проживал пенсионер 1944 года рождения. Хозяин квартиры до прибытия подразделений МЧС самостоятельно покинул свое жилье. Пострадавший бригадой скорой медицинской помощи доставлен в районную больницу с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».

В Молодечненском районе горела квартира: пострадал 73-летний мужчина-5

Тем временем, в республике с целью профилактики подобных происшествий проходит акция «Не прожигать свою жизнь». Людям напоминают о правилах обращения с огнем, призывают следить за исправностью печного и электрооборудования. Цифры настораживают: с начала осенне-зимнего периода в Минской области зарегистрировано 318 пожаров, 37 человек погибли.

# происшествия # Фотофакт # Пожар в Минской области # Анастасия Швайбович

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