В Молодечненском районе горела квартира: пострадал 73-летний мужчина

Новости Беларуси. 3 декабря спасатели тушили пожар на 4 этаже жилого дома в деревне Красное Молодечненского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Из квартиры, в которой проживал 73-летний мужчина, шел дым.

Спасатели локализовали пожар, эвакуация остальных жильцов дома не понадобилась.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Прибывшие подразделения МЧС обнаружили, что из окна квартиры на 4 этаже идет дым. В квартире проживал пенсионер 1944 года рождения. Хозяин квартиры до прибытия подразделений МЧС самостоятельно покинул свое жилье. Пострадавший бригадой скорой медицинской помощи доставлен в районную больницу с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».