В Могилёве огласили приговор грабителю банка

Новости Беларуси. 15 лет лишения свободы с конфискацией. В Могилёве вынесли приговор по громкому делу о нападении на банк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Резонансный случай произошёл ровно год назад, когда гражданин России ворвался в маске и с пистолетом в одно из банковских отделений города. Дальше были захват заложников, переговоры, погоня и стрельба. Грабителя успешно задержали и теперь в этом деле поставлена точка.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Судебные слушания длились без малого два месяца. За это время показания дали все свидетели. В том числе и люди, ставшие на полтора часа заложниками – это 6 работников банка и 8 посетителей. Они в деталях рассказывали, как средь бела дня в банковское отделение ворвался мужчина в маске и, угрожая пистолетом, приказал всем лечь на пол.

Грабитель потребовал деньги из кассы, а также жёсткий диск компьютера, на котором хранилась информация с камер видеонаблюдения. Сотрудница банка успела нажать тревожную кнопку и через считанные минуты здание было заблокировано милицией.

Переговоры по освобождению заложников под видом банковского работника вёл первый замначальника Могилёвского областного УВД Александр Васильев. Он предложил себя взамен всех заложников. «Думать о страхе просто не было времени»: полковник – о спецоперации по задержанию грабителя банка в Могилеве Грабитель потребовал автомобиль и, прикрываясь милиционером, пытался скрыться.

Однако в ходе спецоперации был ранен в ногу и задержан. Злоумышленником оказался 28-летний гражданин России Павел Тимофеев. У задержанного нашли похищенные в банке деньги. Мужчине было предъявлено обвинение в разбое и захвате заложников.

Павел Тимофеев, обвиняемый:

Я ни о чем никогда в жизни не сожалею и не собираюсь жалеть в дальнейшем. Свою вину в полной мере Тимофеев не признал. Во время последнего слова он попросил суд пересмотреть дело, поскольку не согласен с квалификацией совершённых им деяний. Обвиняемый утверждал, что насилия к заложникам не применял и умысла причинить кому-либо вред не имел.

А похищенные деньги собирался потратить не на собственные нужды, а на масштабные цели, но на какие именно не сказал. Гособвинитель запросил для Тимофеева 15 лет лишения свободы. Суд согласился с доводами прокурора.