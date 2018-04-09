В Минском районе мальчика зацепило составом поезда. Ребёнок погиб

Новости Беларуси. Вечером 8 апреля в Минском районе ребёнок был смертельно травмирован поездом.
Как сообщает Минское РУВД, 61-летняя жительница агрогородка Щомыслица с четырьмя внуками переходила железнодорожные пути по нерегулируемому наземному переходу.
Движущимся составом поезда «Брест – Санкт-Петербург» зацепило 9-летнего мальчика. Ребёнка протянуло на расстояние более 200 метров.
По имеющейся информации, машинист подавал гудки, также мужчина применил экстренное торможение.
По словам бабушки, она не заметила опасность из-за надземного перехода и яркого солнца.
По информации УСК по Минской области, проводится проверка. Опрашиваются очевидцы и участники происшествия, назначена экспертиза.
Весной 2018 года в Жабинковском районе дизель-поезд сбил пенсионерку.
Женщина не отреагировала на сигнал машиниста – здесь подробнее.