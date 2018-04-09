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В Минском районе мальчика зацепило составом поезда. Ребёнок погиб

09 апреля 2018 13:36
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Новости Беларуси. Вечером 8 апреля в Минском районе ребёнок был смертельно травмирован поездом.  

Как сообщает Минское РУВД, 61-летняя жительница агрогородка Щомыслица с четырьмя внуками переходила железнодорожные пути по нерегулируемому наземному переходу.  

Движущимся составом поезда «Брест – Санкт-Петербург» зацепило 9-летнего мальчика. Ребёнка протянуло на расстояние более 200 метров.  

По имеющейся информации, машинист подавал гудки, также мужчина применил экстренное торможение.  

По словам бабушки, она не заметила опасность из-за надземного перехода и яркого солнца.  

По информации УСК по Минской области, проводится проверка. Опрашиваются очевидцы и участники происшествия, назначена экспертиза.  

Весной 2018 года в Жабинковском районе дизель-поезд сбил пенсионерку.  

Женщина не отреагировала на сигнал машиниста – здесь подробнее.  

# происшествия # Белорусская железная дорога

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