В Минском районе мальчика зацепило составом поезда. Ребёнок погиб

Новости Беларуси. Вечером 8 апреля в Минском районе ребёнок был смертельно травмирован поездом.

Как сообщает Минское РУВД, 61-летняя жительница агрогородка Щомыслица с четырьмя внуками переходила железнодорожные пути по нерегулируемому наземному переходу.

Движущимся составом поезда «Брест – Санкт-Петербург» зацепило 9-летнего мальчика. Ребёнка протянуло на расстояние более 200 метров.

По имеющейся информации, машинист подавал гудки, также мужчина применил экстренное торможение.

По словам бабушки, она не заметила опасность из-за надземного перехода и яркого солнца.

По информации УСК по Минской области, проводится проверка. Опрашиваются очевидцы и участники происшествия, назначена экспертиза.

Весной 2018 года в Жабинковском районе дизель-поезд сбил пенсионерку.