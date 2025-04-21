Захарова сообщила, что Киев не соблюдал режим прекращения огня на Пасху

При этом она отметила, что подобные действия являются закономерностью, а не случайностью, упомянув о нанесенных ударах по объектам гражданской инфраструктуры.

По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, власти Киева нарушили пасхальное перемирие, использовав американские ракеты HIMARS. Об этом пишет РИА Новости.

В свою же очередь, США выразили уверенность в том, что после воскресения перемирие сохранится. Пасхальное перемирие, о котором объявил лидер РФ Владимир Путин, началось 19 апреля и должно было продолжаться до 21 апреля.

Но, по словам Минобороны РФ, Украина неоднократно нарушала его, нападая на российские позиции и используя беспилотные летательные аппараты. В свою очередь, российские войска строго соблюдали условия перемирия.