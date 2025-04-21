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Захарова сообщила, что Киев не соблюдал режим прекращения огня на Пасху

21 апреля 2025 05:34
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По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, власти Киева нарушили пасхальное перемирие, использовав американские ракеты HIMARS. Об этом пишет РИА Новости.

При этом она отметила, что подобные действия являются закономерностью, а не случайностью, упомянув о нанесенных ударах по объектам гражданской инфраструктуры. 

Захарова сообщила, что Киев не соблюдал режим прекращения огня на Пасху-1

Фото: kremlin.ru

В свою же очередь, США выразили уверенность в том, что после воскресения перемирие сохранится. Пасхальное перемирие, о котором объявил лидер РФ Владимир Путин, началось 19 апреля и должно было продолжаться до 21 апреля.

Но, по словам Минобороны РФ, Украина неоднократно нарушала его, нападая на российские позиции и используя беспилотные летательные аппараты. В свою очередь, российские войска строго соблюдали условия перемирия.

# Международная политика

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