В Минске задержаны фальшивомонетчики: СК проверяет номера на купюрах в 20 рублей

Новости Беларуси. В Минске задержана преступная группа, которая занималась изготовлением и сбытом фальшивых белорусских денег. Начиная с конца 2016 года

при пересчете выручки в магазинах, маршрутках и киосках начали обнаруживать подозрительные 20-рублевки.

Почти одновременно стало известно о 19 таких фактах. Следствие вышло на злоумышленников, которые включили нелегальный денежный станок.

Им удалось сбыть порядка 200 купюр, и все с одинаковым серийным номером: СК 8-38-79-76.

Если вы у себя в кошельке обнаружите подобную банкноту, то вашего звонка ждут в Следственном комитете. Правоохранители рассчитывают в ближайшее время найти все фальшивки и изъять из их оборота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.