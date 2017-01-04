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В Минске за последние сутки спасатели потушили три автомобиля

04 января 2017 17:10
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Новости Беларуси. Горячий день 4 января выдался для спасателей.

Причём, не смотря на снежные осадки, большую часть пожаров пришлось тушить на улице.

За сутки в столице горели три автомобиля. Первой под утро почти в 5 часов вспыхнула машина напротив жилого дома по проспекту Дзержинского, 122. Затем пламя охватило автомобиль на уліце Скрипникова. Третий подобный случай произошел в ближе к вечеру в половину шестого напротив жилого дома по уліце Казинца, 39.

Виталий Дембовский, заместитель начальника Минского ГУ МЧС:

К счастью, в результате пожаров никто не пострадал.

Рассматриваются различные причины происшествия. Основная из них – это короткое замыкание электропроводки. МЧС ещё раз напоминает автовладельцам,

что обслуживать свои автомобили нужно своевременно и только на сертифицированных СТО.   

# происшествия # Виталий Дембовский # Возгорание авто

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