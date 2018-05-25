В Минске шестиклассник после занятий в школе не вернулся домой. Ребёнка ищут

Новости Беларуси. В Минске разыскивается пропавший мальчик 24.11.2005 года рождения.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, Дмитрий Юрьевич Кореневский около трёх дня ребёнок ушёл из ГУО «Средняя школа № 76 г. Минска» в неизвестном направлении.

Мальчику на вид 12-13 лет, его рост около 160-165 см, телосложение худощавое, волосы светло-русые. На нём были чёрная майка, чёрная байка с рисунком флага и надписью жёлтыми буквами «Barselona», серые кроссовки с белой подошвой.

У пропавшего нет первой фаланги на указательном пальце правой руки, на том же пальце левой руки – шрам от пересадки кожи.

Ранее шестиклассник уже уходил из дома.

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