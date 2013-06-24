В Минске пьяный водитель совершил 2 ДТП, забрался на опору высоковольтных линий и угрожал покончить жизнь самоубийством

Новости Беларуси. Как в кино. Настоящая драма развернулась накануне вечером у стоянки одного из столичных гипермаркетов. Пьяный водитель на парковке совершил два ДТП и пытался скрыться от инспекторов Госавтоинспекции. Мужчина взобрался на опору высоковольтных линий и начал угрожать, что покончит жизнь самоубийством.

К этому времени на место происшествия выехала скорая помощь и спасатели. Сотрудники МЧС надули специальный куб, однако слезать с опоры мужчина не собирался. Правохранители, сотрудники ГАИ, спасатели и очевидцы дежурили внизу около 3 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Московского района Минска:

Виновник происшествий вел себя очень неадекватно. В итоге в конце ему удалось спрыгнуть с линии электропередач и броситься наутек. Сразу сотрудники не смогли его задержать, однако несколько позже он был задержан сотрудниками ГАИ Московского РУВД города Минска. На него было составлено несколько протоколов.