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В Минске перевернулся MAN с прицепом, водитель в больнице

11 февраля 2020 08:37
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Новости Беларуси. В Минске перевернулся самосвал с прицепом. 

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 33-летний водитель за рулём MAN двигался по улице Павловского. В какой-то момент на закруглении дороги грузовик занесло, и он лёг на бок. 

В Минске перевернулся MAN с прицепом, водитель в больнице-1

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

Водитель получил травмы и был госпитализирован. К месту аварии были направлены сотрудники ГАИ. 

На неделе в Щучинском районе два автомобиля съехали в кювет.

Причиной ДТП стал сильный ветер – подробнее здесь

# Авария в Минске # происшествия

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