В Минске перевернулся MAN с прицепом, водитель в больнице

Новости Беларуси. В Минске перевернулся самосвал с прицепом.
Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 33-летний водитель за рулём MAN двигался по улице Павловского. В какой-то момент на закруглении дороги грузовик занесло, и он лёг на бок.
Новости Беларуси. В Минске перевернулся самосвал с прицепом.
Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 33-летний водитель за рулём MAN двигался по улице Павловского. В какой-то момент на закруглении дороги грузовик занесло, и он лёг на бок.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Водитель получил травмы и был госпитализирован. К месту аварии были направлены сотрудники ГАИ.
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