В Минске перевернулся MAN с прицепом, водитель в больнице

Новости Беларуси. В Минске перевернулся самосвал с прицепом.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 33-летний водитель за рулём MAN двигался по улице Павловского. В какой-то момент на закруглении дороги грузовик занесло, и он лёг на бок.