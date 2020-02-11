В Ивацевичском районе учительница потеряла 1000 рублей при попытке купить биткоины

Новости Беларуси. Учительница одной из школ Ивацевичского района хотела купить биткоины на 1000 рублей, но осталась без криптовалюты.

Как сообщает издание «Ивацевичский вестник», женщина зашла на сайт виртуальной криптобиржи и решила вложить часть своих средств в биткоины. Однако после перечисления денег на криптобиржу ничего не произошло.

Вернуть назад рубли или получить биткоины женщина не смогла. Правоохранители проводят проверку.

Осенью 2019 года в Лепеле местный житель помог задержать мужчин, которые подозревались в мошенничестве.