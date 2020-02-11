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В Ивацевичском районе учительница потеряла 1000 рублей при попытке купить биткоины

11 февраля 2020 07:11
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Новости Беларуси. Учительница одной из школ Ивацевичского района хотела купить биткоины на 1000 рублей, но осталась без криптовалюты. 

Как сообщает издание «Ивацевичский вестник», женщина зашла на сайт виртуальной криптобиржи и решила вложить часть своих средств в биткоины. Однако после перечисления денег на криптобиржу ничего не произошло. 

Вернуть назад рубли или получить биткоины женщина не смогла. Правоохранители проводят проверку. 

Осенью 2019 года в Лепеле местный житель помог задержать мужчин, которые подозревались в мошенничестве. 

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# Интернет-мошенничество # происшествия

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