Не уступил дорогу. На Ванеева столкнулись Volkswagen и Fiat, пострадали два пассажира

Новости Беларуси. Две легковушки столкнулись на улице Ванеева. Пострадали двое пассажиров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель Volkswagen ехал со стороны Денисовской в направлении 2-го Велосипедного переулка. Повернув налево, он не уступил дорогу встречному Fiat. В результате столкновения первый автомобиль вылетел за пределы проезжей части. Обе машины получили механические повреждения.

Авария произошла на Сурганова. В результате столкновения двух автомобилей пострадала женщина-пассажир.