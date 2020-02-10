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Не уступил дорогу. На Ванеева столкнулись Volkswagen и Fiat, пострадали два пассажира

10 февраля 2020 14:33
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Новости Беларуси. Две легковушки столкнулись на улице Ванеева. Пострадали двое пассажиров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Не уступил дорогу. На Ванеева столкнулись Volkswagen и Fiat, пострадали два пассажира-1

Водитель Volkswagen ехал со стороны Денисовской в направлении 2-го Велосипедного переулка. Повернув налево, он не уступил дорогу встречному Fiat. В результате столкновения первый автомобиль вылетел за пределы проезжей части. Обе машины получили механические повреждения.

Не уступил дорогу. На Ванеева столкнулись Volkswagen и Fiat, пострадали два пассажира-4

Не уступил дорогу. На Ванеева столкнулись Volkswagen и Fiat, пострадали два пассажира-6

Авария произошла на Сурганова. В результате столкновения двух автомобилей пострадала женщина-пассажир.

Не уступил дорогу. На Ванеева столкнулись Volkswagen и Fiat, пострадали два пассажира-9

Еще одно ДТП случилось на улице Ваупшасова. Водитель грузовика не учел дистанцию безопасности и въехал в попутный тягач. В аварии никто не пострадал.

Не уступил дорогу. На Ванеева столкнулись Volkswagen и Fiat, пострадали два пассажира-12

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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