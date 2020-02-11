Сигареты под видом картошки пытались вывезти из Беларуси в Украину

Новости Беларуси. Картошка с дымком. Более 220 тысяч пачек сигарет пытались вывезти из Беларуси в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Случай произошел на границе в Столинском районе. Таможенный досмотр не прошли два грузовых автомобиля. В полуприцепах под мешками со свежим картофелем сотрудники таможни нашли 450 картонных коробок с сигаретами.