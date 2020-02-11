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Сигареты под видом картошки пытались вывезти из Беларуси в Украину

11 февраля 2020 07:05
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Новости Беларуси. Картошка с дымком. Более 220 тысяч пачек сигарет пытались вывезти из Беларуси в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сигареты под видом картошки пытались вывезти из Беларуси в Украину-1

Случай произошел на границе в Столинском районе. Таможенный досмотр не прошли два грузовых автомобиля. В полуприцепах под мешками со свежим картофелем сотрудники таможни нашли 450 картонных коробок с сигаретами.

Сигареты под видом картошки пытались вывезти из Беларуси в Украину-4

Товар на сумму более чем 220 тысяч рублей изъяли. Проводится проверка.  

Сигареты под видом картошки пытались вывезти из Беларуси в Украину-7

# Контрабанда # происшествия # Фотофакт

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