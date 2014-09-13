В Минске на стройке погиб рабочий: мужчину в траншее засыпало землей

Новости Беларуси. 12 сентября на строительной площадке по улице Полесской в Минске произошла трагедия.

Рабочего засыпало грунтом во время проведения канализационных работ.

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:

В ходе разбирательства было предварительно установлено, что при проведении работ по укладке канализации в траншее (глубина 3 м) на территории строительства многоквартирного жилого дома произошло обрушение грунта. Под завалом оказался мужчина в рабочей одежде, работниками МЧС он был извлечен на поверхность, после чего передан бригаде скорой медпомощи.

Медработники констатировали смерть мужчины.

По неофициальной информации (со слов очевидцев) погибший - выходец из Украины.



Все обстоятельства этой трагедии выясняются.

А вот во время строительства 2-этажного здания в Колодищах обрушилась блочная стена.

На работе в это время находилась бригада из 7 человек. Под завалами оказались 3 из них. Чем закончилась эта история? Смотрите видео.