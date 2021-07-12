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В Минске на МАЗ загорелся трансформатор

12 июля 2021 14:13
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Новости Беларуси. Спасатели ликвидировали возгорание на территории МАЗ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске на МАЗ загорелся трансформатор-1

Сообщение о пожаре поступило утром 12 июля. Очаг был определен сразу – загорелся трансформатор. Общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

В Минске на МАЗ загорелся трансформатор-4

Спасатели прибыли на место происшествия оперативно. Работали 19 единиц техники. Огонь быстро потушили. Причина пожара устанавливается.

# Пожар в Минске # происшествия # Фотофакт

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