В Минске на МАЗ загорелся трансформатор

Новости Беларуси. Спасатели ликвидировали возгорание на территории МАЗ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Спасатели ликвидировали возгорание на территории МАЗ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сообщение о пожаре поступило утром 12 июля. Очаг был определен сразу – загорелся трансформатор. Общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров.
Спасатели прибыли на место происшествия оперативно. Работали 19 единиц техники. Огонь быстро потушили. Причина пожара устанавливается.