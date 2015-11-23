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В лесу под Борисовом найдена повешенной 15-летняя девушка

23 ноября 2015 11:58
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Новости Беларуси. Тело 15-летней девушки нашли в лесу под Борисовом. Что стало причиной трагедии, предстоит выяснить следователям.

По предварительным данным, смерть подростка наступила «от механической асфиксии в результате повешения».

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:
Следствием проводится проверка по факту смерти 15-летней девушки, тело которой обнаружено в лесном массиве в Борисове. Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты личные вещи, среди которых блокнот с записями девушки, зафиксирована следовая картина произошедшего, получены данные о личности погибшей и иные сведения. Назначена судебно-медицинская и иные виды экспертиз. Согласно предварительным данным смерть подростка наступила от механической асфиксии в результате повешения. Следствие продолжает проверочные мероприятия, особое внимание уделяя причинам и условиям, которые способствовали трагедии.

# происшествия # Самоубийство # Татьяна Белоног

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