Хомяк в банке: как выжить во время землетрясения?
Новости Японии. Испуганный хомяк залез в стеклянную банку в отчаянной попытке найти убежище во время землетрясения в Японии, сообщает The Daily Mail.
Хозяйка играла со своим питомцем, когда началось землетрясение. Книги стали падать с полок, а мебель разбросало по полу, в этой суматохе напуганный хомячок нашел для себя идеальное убежище – стеклянную банку.
Маленький пушистый зверек идеально вместился в банку, и только розовый нос высовывается из емкости.
Хозяйка сфотографировала это забавное зрелище и выложила в Сеть.
Пользователи социальных медиа:
Какой хороший хомяк! Он отлично знает, как надо вести себя во время землетрясения.
Где можно купить хомяка в банке? Это же так удобно!
Животные знают, как вести себя во время землетрясений, моя собака тоже нашла для себя безопасное место.
И хотя хомячок выглядел вполне довольным, сидя в банке, хозяйке удалось выманить его при помощи любимого лакомства питомца.
Перевод: Лилия Соломенкова