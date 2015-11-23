Хомяк в банке: как выжить во время землетрясения?

Новости Японии. Испуганный хомяк залез в стеклянную банку в отчаянной попытке найти убежище во время землетрясения в Японии, сообщает The Daily Mail.

Хозяйка играла со своим питомцем, когда началось землетрясение. Книги стали падать с полок, а мебель разбросало по полу, в этой суматохе напуганный хомячок нашел для себя идеальное убежище – стеклянную банку.

Маленький пушистый зверек идеально вместился в банку, и только розовый нос высовывается из емкости.