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Хомяк в банке: как выжить во время землетрясения?

23 ноября 2015 10:36
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Новости Японии. Испуганный хомяк залез в стеклянную банку в отчаянной попытке найти убежище во время землетрясения в Японии, сообщает The Daily Mail.

Хозяйка играла со своим питомцем, когда началось землетрясение. Книги стали падать с полок, а мебель разбросало по полу, в этой суматохе напуганный хомячок нашел для себя идеальное убежище – стеклянную банку.

Маленький пушистый зверек идеально вместился в банку, и только розовый нос высовывается из емкости.

Хомяк в банке: как выжить во время землетрясения?-1

Хозяйка сфотографировала это забавное зрелище и выложила в Сеть. 

Пользователи социальных медиа:
Какой хороший хомяк! Он отлично знает, как надо вести себя во время землетрясения.

Где можно купить хомяка в банке? Это же так удобно!

Животные знают, как вести себя во время землетрясений, моя собака тоже нашла для себя безопасное место.

Хомяк в банке: как выжить во время землетрясения?-4

И хотя хомячок выглядел вполне довольным, сидя в банке, хозяйке удалось выманить его при помощи любимого лакомства питомца. 

Перевод: Лилия Соломенкова

# происшествия # Домашние животные

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