На 12 лет осудили 23-летнюю жительницу Гродно за сексуальное насилие над сыном

Новости Беларуси. В Гродно 23-летняя мать надругалась над сыном, сняла все на видео и выложила в Интернет. Подробности чудовищного поступка повергают в шок.

Молодая женщина ради того, чтобы получить денежное вознаграждение

от жителя иностранного государства, совершила в отношении собственного малолетнего сына насильственные действия сексуального характера.



Видеофайл с детской порнографией в Сети летом 2015 года обнаружила датская полиция. Было установлено, что видео выложила в Интернет жительница Гродно, трижды привлекавшаяся к административной ответственности за проституцию (подробности здесь).

Белорусская милиция задержала женщину и возбудила в отношении нее уголовное дело.

Женщина признана виновной в совершении насильственных действий сексуального характера, изготовлении и распространении порнографических материалов с изображением несовершеннолетнего, несанкционированном доступе к компьютерной информации, покушении на несанкционированный доступ к компьютерной информации.

По совокупности преступлений путём частичного сложения суд назначил ей 12 лет в исправительной колонии общего режима с конфискацией имущества.