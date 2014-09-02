В Минске горит автохлам: за сутки в столице по разным причинам сгорело около 7 машин

Новости Беларуси. В Минске горит автохлам. За сутки случилось сразу три таких пожара. Повреждено 7 автомобилей. Первые ЧП произошли еще ночью, и вот буквально несколько часов назад во дворе по улице Тимирязева загорелось еще три автомобиля. Предварительная версия – поджог. Но связаны ли между собой эти происшествия?

Полностью выжженный автосалоны, черные от дыма каркасы машин. В Минске на автостоянке по улице Тимирязева загорелись сразу три машины.

Как все было, рассказывает очевидец Виталий Рябцев.

Виталий Рябцев, очевидец:

Видел уже факт, как горит первая машина. Очень быстро она загорелась и пламя перебросилось на второй автомобиль. Буквально за 10-15 минут все произошло.

Прибывшие на место сотрудники МЧС в считанные минуты потушили пожар. Однако по тому, как быстро воспламенились машины, пожарные уже предположили: причиной случившегося стал поджог.

Ведь бесхозные автомобили стоят здесь уже несколько месяцев. Возможно, так называемый автохлам, который занимает ценные места на парковке, пришелся кому-то не по душе.

Это не первые авто, которые горят в Минске за последние сутки.

2 сентября ночью – еще два подобных случая. Одна из машин загорелась на улице Воронянского. К счастью, как и с предыдущим ЧП, от пожара никто не пострадал. Предполагаемая причина случившегося – короткое замыкание электропроводки.

А вот фото еще одного ЧП этой же ночью. На стоянке на улице Шабаны было повреждено три машины. Предварительная причина опять же устанавливается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

В ночь на 2 сентября к нам поступило сообщение о загорании автомобилей по улице Шабаны. По прибытию к месту вызова было установлено, что загорелся легковой автомобиль и от него произошло загорание еще двух рядом стоящих автомобилей.

Связывать эти ЧП между собой сотрудники МЧС не берутся. В любом случае хорошо то, что заканчивается благополучно. Ведь рядом с автохламом находились машины в рабочем состоянии. Заправленные бензином, они могли воспламениться буквально за несколько минут, что могло привести и к случайным жертвам. А ведь чтобы такие случаи больше не повторялись, достаточно просто убрать автохлам с автостоянок и жилых дворов. И здесь дело в банальной внимательности и ответственности бывших владельцев авто.