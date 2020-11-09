В Минске два человека попали под колёса автомобилей. Комментарий ГАИ

Вблизи одного из жилых домов водитель Kia совершил наезд на девушку, которая перебегала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали. Проводится проверка.

Новости Беларуси. В Минске участились аварии с участием пешеходов. 9 ноября ДТП произошло на улице Кропоткина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Еще одно ДТП произошло на внешнем кольце МКАД на съезде на улицу Тимирязева. Водитель Opel совершил наезд на нетрезвого мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

Александра Попова, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Стоит обратить внимание на то, что нередко именно пешеходы нарушают правила дорожного движения. Они пересекают проезжую часть в неположенном месте, а также находятся на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что пересекать проезжую часть необходимо в установленных местах, а также на разрешающий сигнал светофора, убедившись, что транспортные средства вас пропускают. Напоминаем также водителям о необходимости вовремя сбавлять скорость при подъезде к пешеходным переходам и обеспечивать проход для пешеходов.