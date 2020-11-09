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В Минске два человека попали под колёса автомобилей. Комментарий ГАИ

09 ноября 2020 18:15
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Новости Беларуси. В Минске участились аварии с участием пешеходов. 9 ноября ДТП произошло на улице Кропоткина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вблизи одного из жилых домов водитель Kia совершил наезд на девушку, которая перебегала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали. Проводится проверка.

В Минске два человека попали под колёса автомобилей. Комментарий ГАИ-1

Еще одно ДТП произошло на внешнем кольце МКАД на съезде на улицу Тимирязева. Водитель Opel совершил наезд на нетрезвого мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

В Минске два человека попали под колёса автомобилей. Комментарий ГАИ-4

Александра Попова, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Стоит обратить внимание на то, что нередко именно пешеходы нарушают правила дорожного движения. Они пересекают проезжую часть в неположенном месте, а также находятся на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что пересекать проезжую часть необходимо в установленных местах, а также на разрешающий сигнал светофора, убедившись, что транспортные средства вас пропускают. Напоминаем также водителям о необходимости вовремя сбавлять скорость при подъезде к пешеходным переходам и обеспечивать проход для пешеходов.

Всего в столице с начала года зафиксировано 190 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

# Авария в Минске # происшествия # Александра Попова # Фотофакт

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