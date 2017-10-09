В Минске 62-летний водитель умер за рулем

Новости Беларуси. Авария на улице Ольшанской. 62-летний водитель совершил наезд на осветительную мачту, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Зараник, начальник отдела УГАИ ГУВД Мингорисполкома: Машину резко повело, выехал за пределы проезжей части, совершил наезд на осветительную мачту. По прибытию скорой медицинской помощи, врач констатировал предварительно сердечный приступ.

По словам очевидцев, автомобиль резко «повело». Прибывшие медики констатировали смерть мужчины. И, по предварительным данным, она наступила, когда водитель еще был за рулём.