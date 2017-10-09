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В Минске 62-летний водитель умер за рулем

09 октября 2017 17:12
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Новости Беларуси. Авария на улице Ольшанской. 62-летний водитель совершил наезд на осветительную мачту, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске 62-летний водитель умер за рулем-1

Сергей Зараник, начальник отдела УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Машину резко повело, выехал за пределы проезжей части, совершил наезд на осветительную мачту. По прибытию скорой медицинской помощи, врач констатировал предварительно сердечный приступ. 

В Минске 62-летний водитель умер за рулем-3

По словам очевидцев, автомобиль резко «повело». Прибывшие медики констатировали смерть мужчины. И, по предварительным данным, она наступила, когда водитель еще был за рулём. 

В Минске 62-летний водитель умер за рулем-5

Возможной причиной смерти водителя стал сердечный приступ. Специалисты выясняют обстоятельства ДТП. 

В Минске 62-летний водитель умер за рулем-7


 

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт # Сергей Зараник

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