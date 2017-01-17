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В Минске 17 января во время движения загорелся автобус: фотофакт

17 января 2017 20:11
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Новости Беларуси. В Минске на полном ходу загорелся автобус. О происшествии спасателям сообщили с улицы Есенина и Космонавтов.

Как оказалось, возгорание произошло в начале шестого в моторном отсеке транспорта. Огонь перекинулся и на салон.

К счастью, в нем не было пассажиров. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание. Водитель отделался лишь легким испугом. А вот автобусу понадобится реанимация в виде ремонтных работ прежде, чем он отправится в следующий рейс, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Возгорание авто

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