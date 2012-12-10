В Мексике потерпел крушение самолет с известной певицей на борту. Погибли 9 человек

Новости Мексики. В Мексике произошла авиакатастрофа. В результате трагедии погибли все пассажиры и члены экипажа. На борту самолета находились 7 пассажиров и два пилота. Воздушное судно пропало с экранов радаров вскоре после вылета из аэропорта северо-восточного города Монтеррей.

Местная власть пока не выдвигала версий вероятных причин крушения. Трагедия вызвала еще больший общественный резонанс, так как на борту находилась известная певица Дженни Ривера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.