В Мексике нашли мумифицированные тела альпинистов, исчезнувших 56 лет назад

Новости Мексики. В далеком 1959 году семеро альпинистов отправились в Мексику покорять вулкан Орисаба. Это самая высокая точка страны.



После схода лавины трое из семи альпинистов бесследно пропали, четверо выжили.

Тела двоих мужчин спустя 56 лет на минувшей неделе обнаружили на высоте 5,3 тысячи метра.

Мексиканские власти сообщают, что телефон мэрии не смолкает с того момента, когда погибших скалолазов нашли. Граждане Испании, Германии и других стран предполагают, что могли найти их родственников, пропавших много лет назад. Однако местные чиновники уверяют: по предварительной информации, альпинисты – уроженцы Мексики.

Отметим, низкая температура высокогорья обеспечила естественную мумификацию тел. Со временем тела стали настолько хрупкими, что могут разбиться при прикосновении.



В ближайшее время будет проведена экспертиза кусочков одежды, сохранившейся на туристах. Специалисты рассчитывают на то, что анализ ДНК даст ответы на многие вопросы.

Напомним, летом прошлого года на Камчатке погибли двое белорусов.

Путь по Камчатке туристы продумывали долго. Всего идти альпинистам предстояло полсотни километров. Почти всегда по 10 часов в день. Сквозь ущелья, горы и гейзеры. Такого рода маршрут – профессионального уровня. Впрочем, любителей среди белорусов и не было. Однако, только двое рискнули подняться на второй по высоте камчатский вулкан.

Судя по всему, на вулкан Сергей и Андрей поднимались в связке. Обоим за 30. Сергей – кибернетик, Андрей – преподаватель механико-математического факультета. Познакомились незадолго до поездки, в Интернете, на портале, который объединяет любителей активного отдыха.

Последний раз их видели на гребне. Вечером. К назначенному времени Андрей с Сергеем не вернулись. Подробности трагедии вы узнаете из сюжета.