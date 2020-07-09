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В Лунинецком районе парень привёл в лес знакомого и убил его

09 июля 2020 09:08
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Новости Беларуси. Житель Лунинецкого района подозревается в убийстве знакомого.

Как сообщает УСК по Брестской области, утром 6 июля в милицию обратилась женщина. Она сказала, что её 39-летний бывший муж, который проживает в агрогородке Бостынь, перестал выходить на связь.

Следователи и правоохранители изучили, что делал пропавший днём ранее. Выяснилось, что гражданин вместе с 24-летним знакомым выпивал дома у бывшей супруги. После этого мужчины направились домой к молодому человеку, где продолжили употреблять алкоголь.

Ночью фигурант предложил компаньону пойти в лес. Парень пояснил, что спрятал там водку. В лесу возле агрогородка Бостынь молодой человек несколько раз ударил своего знакомого по голове металлическим предметом. От полученных травм мужчина погиб на месте. Подозреваемый закопал погибшего, а затем прикрыл место захоронения ветками.

В Лунинецком районе парень привёл в лес знакомого и убил его -1

Фото: УСК по Брестской области 

Молодой человек задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ведутся неотложные следственные действия, том числе с участием подозреваемого, назначено проведение ряда экспертиз. Выясняется мотив совершения преступления.

Весной 2020 года в Калинковичах девушка скончалась от многочисленных ножевых ранений. В убийстве подозревался её сожитель – подробности здесь.

# Убийство # происшествия

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