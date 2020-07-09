В Лунинецком районе парень привёл в лес знакомого и убил его

Новости Беларуси. Житель Лунинецкого района подозревается в убийстве знакомого.

Как сообщает УСК по Брестской области, утром 6 июля в милицию обратилась женщина. Она сказала, что её 39-летний бывший муж, который проживает в агрогородке Бостынь, перестал выходить на связь.

Следователи и правоохранители изучили, что делал пропавший днём ранее. Выяснилось, что гражданин вместе с 24-летним знакомым выпивал дома у бывшей супруги. После этого мужчины направились домой к молодому человеку, где продолжили употреблять алкоголь.

Ночью фигурант предложил компаньону пойти в лес. Парень пояснил, что спрятал там водку. В лесу возле агрогородка Бостынь молодой человек несколько раз ударил своего знакомого по голове металлическим предметом. От полученных травм мужчина погиб на месте. Подозреваемый закопал погибшего, а затем прикрыл место захоронения ветками.