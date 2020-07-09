Мор рыбы в Берестовицком районе: возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Уголовное дело за нанесённый вред природе в сумме более 53 тысяч рублей возбуждено в Берестовицком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





В середине июня появилась информация о том, что около Гродно в реке массово гибнет рыба. Предположительно причиной мог стать и перегрев воды.

Однако результаты проб Берестовичанки показали высокое содержание химических веществ. Лабораторные исследования из нескольких мест в районе местной канализационной насосной станции также подтвердили, что содержание вредных веществ значительно выше нормы.