Мор рыбы в Берестовицком районе: возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Уголовное дело за нанесённый вред природе в сумме более 53 тысяч рублей возбуждено в Берестовицком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Уголовное дело за нанесённый вред природе в сумме более 53 тысяч рублей возбуждено в Берестовицком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В середине июня появилась информация о том, что около Гродно в реке массово гибнет рыба. Предположительно причиной мог стать и перегрев воды.
Однако результаты проб Берестовичанки показали высокое содержание химических веществ. Лабораторные исследования из нескольких мест в районе местной канализационной насосной станции также подтвердили, что содержание вредных веществ значительно выше нормы.
По факту загрязнения воды возбуждено уголовное дело и направлено для расследования в Следственный комитет.