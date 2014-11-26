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В Лондоне разбили стеклянный пол Тауэрского моста

26 ноября 2014 08:14
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Новости Великобритании. В Лондоне разбили стеклянный пол Тауэрского моста. Эта часть галереи на высоте более 40 метров с прозрачной обзорной площадкой открылась всего пару дней назад. На её строительство ушло 1,5 млн долларов. Через стекло можно наблюдать за проезжающим внизу транспортом, а также проходящими по Темзе судами. 

Выяснилось, что пол случайно повредил один из посетителей, уронив бутылку.

Сотрудники галереи туристов успокоили. На их безопасности этот инцидент не скажется. Разбился не весь пол, а только его верхняя часть. И повреждение уже полностью восстановили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# происшествия # Обушение моста

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