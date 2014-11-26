Новости Великобритании. В Лондоне разбили стеклянный пол Тауэрского моста. Эта часть галереи на высоте более 40 метров с прозрачной обзорной площадкой открылась всего пару дней назад. На её строительство ушло 1,5 млн долларов. Через стекло можно наблюдать за проезжающим внизу транспортом, а также проходящими по Темзе судами.

Выяснилось, что пол случайно повредил один из посетителей, уронив бутылку.

Сотрудники галереи туристов успокоили. На их безопасности этот инцидент не скажется. Разбился не весь пол, а только его верхняя часть. И повреждение уже полностью восстановили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.