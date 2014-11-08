В Лондоне предотвратили покушение на Елизавету Вторую

Новости Великобритании. Британской полиции удалось предотвратить покушение на Елизавету Вторую.

Правоохранители задержали четырех мужчин, вооруженных ножами, которые планировали напасть на монаршую особу во время ее визита в концертный зал Альберт-Холла.

Вечером там пройдет церемония, посвященная годовщине окончания Первой мировой войны. Несмотря на то, что потенциальная угроза жизни королевы устранена, в Лондоне введены усиленные меры безопасности. Елизавета Вторая не стала отменять своего участия в праздничном мероприятии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.