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В Лондоне предотвратили покушение на Елизавету Вторую

08 ноября 2014 14:18
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Новости Великобритании. Британской полиции удалось предотвратить покушение на Елизавету Вторую.

Правоохранители задержали четырех мужчин, вооруженных ножами, которые планировали напасть на монаршую особу во время ее визита в концертный зал Альберт-Холла.

Вечером там пройдет церемония, посвященная годовщине окончания Первой мировой войны. Несмотря на то, что потенциальная угроза жизни королевы устранена, в Лондоне введены усиленные меры безопасности. Елизавета Вторая не стала отменять своего участия в праздничном мероприятии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# происшествия # Покушение # Елизавету Вторую

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