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В литейном цеху МТЗ произошло возгорание

14 июня 2021 14:56
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Новости Беларуси. В литейном цеху Минского тракторного завода на Долгобродской произошло возгорание. ЧП случилось ночью, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В литейном цеху МТЗ произошло возгорание-1

После прибытия спасателей выяснилось, что вспыхнуло вытекающее из трансформаторной подстанции масло. Пламя оперативно ликвидировали, однако оно успело повредить подстанцию и транспортерную ленту.

В литейном цеху МТЗ произошло возгорание-4

Пострадавших нет. Устанавливается причина произошедшего.

В литейном цеху МТЗ произошло возгорание-7

А утром 14 июня на стоянке для большегрузов на Ваупшасова горел трактор. Сотрудники МЧС оперативно справились с огнем. Никто не пострадал.

# Пожар в Минске # происшествия # Фотофакт

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