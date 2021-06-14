В литейном цеху МТЗ произошло возгорание

Новости Беларуси. В литейном цеху Минского тракторного завода на Долгобродской произошло возгорание. ЧП случилось ночью, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В литейном цеху Минского тракторного завода на Долгобродской произошло возгорание. ЧП случилось ночью, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
После прибытия спасателей выяснилось, что вспыхнуло вытекающее из трансформаторной подстанции масло. Пламя оперативно ликвидировали, однако оно успело повредить подстанцию и транспортерную ленту.
Пострадавших нет. Устанавливается причина произошедшего.
А утром 14 июня на стоянке для большегрузов на Ваупшасова горел трактор. Сотрудники МЧС оперативно справились с огнем. Никто не пострадал.