В литейном цеху МТЗ произошло возгорание

Новости Беларуси. В литейном цеху Минского тракторного завода на Долгобродской произошло возгорание. ЧП случилось ночью, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

После прибытия спасателей выяснилось, что вспыхнуло вытекающее из трансформаторной подстанции масло. Пламя оперативно ликвидировали, однако оно успело повредить подстанцию и транспортерную ленту.

Пострадавших нет. Устанавливается причина произошедшего.