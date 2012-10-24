В Лиде в мусорном баке найдено тело новорожденного ребёнка

Новости Беларуси. Новость о страшной находке в одном из мусорных баков Лиды потрясла райцентр. Тело новорожденного ребёнка обнаружил пенсионер 19 октября, который пошел выбрасывать мусор.

Малыша завернули в полотенце, затем в несколько слоёв целлофана. Когда его нашли, он был мертв. По предварительным данным, ребёнок родился мертворождённым, но окончательное заключение будет сделано только после получения данных судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщил официальный представитель Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич, проверку по факту проводит Лидский районный отдел Следственного комитета. Следователи и сотрудники милиции устанавливают свидетелей.