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В Волковыске грузовик протаранил легковушку. Пострадал новорожденный ребёнок

24 октября 2012 07:43
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Новости Беларуси. Авария, в которой пострадал новорожденный ребёнок, произошла в Волковыске вчера утром.

За рулём легковушки находился мужчина, на заднем сидении мама на руках держала грудного ребёнка - на днях девочке исполнился месяц.

Как сообщает УГАИ УВД Гродненского облисполкома, грузовик вытолкнул "Жигули" на тротуар, правым колесом заскочил на него и согнул стойку дорожного знака "Пешеходный переход". Удар пришелся на ту сторону, где находился ребенок.

С предварительным диагнозом "ушиб грудной клетки, возможная черепно-мозговая травма" ребёнок вместе с мамой госпитализирован.

В сентябре аналогичное ДТП в Речице закончилось трагично: при столкновении микроавтобуса и легковушки погиб младенец - полуторамесячный мальчик. Как выяснилось, на перекрёстке автомобиль "Мазда" не уступил дорогу микроавтобусу "Мерседес". 

# происшествия # Авария в Гродненской области # Фотофакт

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