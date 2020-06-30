В Мозыре на пожаре спасли женщину с годовалым сыном

По информации МЧС, пожар случился днем 29 июня. Установлено, что из окна квартиры на втором этаже многоэтажного дома шел черный густой дым.

Новости Беларуси. В Мозыре работники МЧС спасли при пожаре двух человек и четырех эвакуировали.

69-летний хозяин квартиры характеризовался положительно со слов соседей, состоял на учете в списках территориального центра социального обслуживания населения Мозырьского района как одиноко проживающий гражданин. Мужчина самостоятельно покинул квартиру до приезда подразделений МЧС.

Пожар был ликвидирован. В результате возгорания повреждено имущество в комнате.

Из вышележащих этажей дома эвакуировано четыре человека. Из квартиры на четвертом этаже были спасены 31-летняя женщина и ее годовалый сын.