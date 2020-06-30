Прямой эфир

В Мозыре на пожаре спасли женщину с годовалым сыном

30 июня 2020 08:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Мозыре работники МЧС спасли при пожаре двух человек и четырех эвакуировали.    

По информации МЧС, пожар случился днем 29 июня. Установлено, что из окна квартиры на втором этаже многоэтажного дома шел черный густой дым.  

В Мозыре на пожаре спасли женщину с годовалым сыном-1

Фото: МЧС

69-летний хозяин квартиры характеризовался положительно со слов соседей, состоял на учете в списках территориального центра социального обслуживания населения Мозырьского района как одиноко проживающий гражданин. Мужчина самостоятельно покинул квартиру до приезда подразделений МЧС. 

Пожар был ликвидирован. В результате возгорания повреждено имущество в комнате.  

Из вышележащих этажей дома эвакуировано четыре человека. Из квартиры на четвертом этаже были спасены 31-летняя женщина и ее годовалый сын.    

В Мозыре на пожаре спасли женщину с годовалым сыном-4

Фото: МЧС

Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.      

В Докшицком районе из-за прямого удара молнии загорелись хозпостройки (читать далее).   

# Пожар # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В водоёме под Бобруйском нашли перевёрнутый автомобиль с телами четырёх мужчин
29 июня 2020 20:06

В водоёме под Бобруйском нашли перевёрнутый автомобиль с телами четырёх мужчин

Нашли животных и попытались с ними поиграть. В Борисове детей покусали ежи
29 июня 2020 17:19

Нашли животных и попытались с ними поиграть. В Борисове детей покусали ежи

Велосипедист врезался в Toyota на улице Бумажкова
29 июня 2020 16:36

Велосипедист врезался в Toyota на улице Бумажкова