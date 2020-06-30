В Мозыре на пожаре спасли женщину с годовалым сыном

Новости Беларуси. В Мозыре работники МЧС спасли при пожаре двух человек и четырех эвакуировали.
По информации МЧС, пожар случился днем 29 июня. Установлено, что из окна квартиры на втором этаже многоэтажного дома шел черный густой дым.
Новости Беларуси. В Мозыре работники МЧС спасли при пожаре двух человек и четырех эвакуировали.
По информации МЧС, пожар случился днем 29 июня. Установлено, что из окна квартиры на втором этаже многоэтажного дома шел черный густой дым.
Фото: МЧС
69-летний хозяин квартиры характеризовался положительно со слов соседей, состоял на учете в списках территориального центра социального обслуживания населения Мозырьского района как одиноко проживающий гражданин. Мужчина самостоятельно покинул квартиру до приезда подразделений МЧС.
Пожар был ликвидирован. В результате возгорания повреждено имущество в комнате.
Из вышележащих этажей дома эвакуировано четыре человека. Из квартиры на четвертом этаже были спасены 31-летняя женщина и ее годовалый сын.
Фото: МЧС
Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
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