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В Кыргызстане потерпел крушение американский самолет-дозаправщик

03 мая 2013 12:55
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Новости Кыргызстана. В Кыргызстане, недалеко от границы с Казахстаном, потерпел крушение американский самолет-дозаправщик. Он пропал с радаров буквально сразу после взлета. Скорее всего, машина попала в грозовой фронт.

По словам очевидцев, самолет развалился прямо в воздухе на несколько частей. Упавшие на землю обломки продолжают гореть.

Информации о погибших и пострадавших пока нет. По предварительным данным, на борту находилось 5 человек. На место ЧП выехали пожарные и спасатели.

В Кыргызстане в ближайшее время будет создана специальная комиссия по установлению причин катастрофы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Авиакатастрофа

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