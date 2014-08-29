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В Кричеве в городской гимназии обвалился потолок в актовом зале и столовой. Возбуждено уголовное дело

29 августа 2014 17:41
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Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено по факту обрушения плит перекрытия в гимназии Кричева. Сообщение об инциденте  поступило утром в 08.44. Поэтому жертв удалось избежать. В момент ЧП в здании находился только сторож.

По словам очевидцев, потолок обрушился в актовом зале. По некоторой информации, пострадало еще и помещение столовой.

Место происшествия обследовали сотрудники МЧС, а также эксперты Госкомитета судебных экспертиз. Сейчас там работают оперативно-следственная группа, милиция, представители прокуратуры. Кроме того в Кричев выехала специальная комиссия Министерства образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Гимназия была построена в 1979 году. Недавно здесь был проведен  ремонт.

Дина Шамро, начальник отдела образования Кричевского райисполкома:
Ремонтные работы перед началом учебного года были проведены, были заменены окна и косметический ремонт был проведен в помещении, текущий ремонт. Школа никаких вопросов при подготовке не вызывала. И визуальный осмотр здания не предвещал ничего плохого.

Несмотря на происшествие, все ученики этой гимназии, а это около 700 человек, 1 сентября сядут за парты. Сейчас руководство региона решает, каким образом распределить гимназистов среди других учебных заведений Кричева.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Создан республиканский штаб, ведется расследование. Все остальные вопросы будут рассмотрены уже после обследований и расследований. Приглашены все заинтересованные службы, институты, наука, все сферы.

Это ЧП стало поводом дополнительно проверить все учреждения образования страны, проект которых аналогичен кричевскому. Уже с завтрашнего дня в каждую такую школу придут специально созданные комиссии. 

# происшествия # Анатолий Калинин # Фотофакт # Обрушение дома # Дина Шамро

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