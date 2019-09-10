В Копыльском районе горела ферма: спасли 112 телят

Новости Беларуси. 112 телят спасли на пожаре в Копыльском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В деревне Поповцы загорелось здание товарно-молочной фермы.
Новости Беларуси. 112 телят спасли на пожаре в Копыльском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В деревне Поповцы загорелось здание товарно-молочной фермы.
Работники предприятия эвакуировали животных, а спасатели, прибывшие на место происшествия, быстро ликвидировали пожар. Огонь повредил кровлю телятника.
Причина пожара устанавливается. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.