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В Копыльском районе горела ферма: спасли 112 телят

10 сентября 2019 16:31
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Новости Беларуси. 112 телят спасли на пожаре в Копыльском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В деревне Поповцы загорелось здание товарно-молочной фермы.

В Копыльском районе горела ферма: спасли 112 телят-1

Работники предприятия эвакуировали животных, а спасатели, прибывшие на место происшествия, быстро ликвидировали пожар. Огонь повредил кровлю телятника.

В Копыльском районе горела ферма: спасли 112 телят-4

Причина пожара устанавливается. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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