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В Докшицах милиционер умер в больнице после драки

10 сентября 2019 15:56
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Новости Беларуси. Милиционер, госпитализированный после драки в Докшицах, скончался в больнице.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Витебской области Оксану Лазько, конфликт произошел ночью первого сентября у ресторана. В результате ссоры 23-летний парень ударил 19-летнего. Он получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Девятого сентября потерпевший скончался в медучреждении.

Установлено, что оба участника конфликта являются правоохранителями. В тот момент оба находились вне службы, в гражданской одежде, а произошедшее не было связано с их служебной деятельностью.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения».

Проводятся следственные действия. Свидетели и подозреваемый допрошены. Назначена экспертиза. Правовая оценка произошедшему будет дана во время следствия.

УВД Витебского облисполкома выражает соболезнования родным и близким умершего и окажет материальную помощь семье.

# Нападение # происшествия

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