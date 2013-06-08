В Китае 47 человек сгорели заживо при поджоге автобуса

Новости Китая. В Китае 47 человек сгорели заживо при поджоге пассажирского автобуса. 34 доставлены в больницы.

Пламя охватило салон в то время когда до остановки оставалось около 500 метров. Людям практически не оставалось шансов на спасение.

В том, что автобус был подожжен умышленно, в полиции не сомневаются. Ведь загорелся бензин, в то время как двигатель работал на дизельном топливе.

Уже известно и имя поджигателя - Чэнь Шуйцзун. Мужчине было около 60 лет. Он сгорел вместе со своими случайными жертвами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.