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В Китае 47 человек сгорели заживо при поджоге автобуса

08 июня 2013 17:13
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Новости Китая. В Китае 47 человек сгорели заживо при поджоге пассажирского автобуса. 34 доставлены в больницы.

Пламя охватило салон в то время когда до остановки оставалось около 500 метров. Людям практически не оставалось шансов на спасение.

В том, что автобус был подожжен умышленно, в полиции не сомневаются. Ведь загорелся бензин, в то время как двигатель работал на дизельном топливе.

Уже известно и имя поджигателя - Чэнь Шуйцзун. Мужчине было около 60 лет. Он сгорел вместе со своими случайными жертвами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Поджог автомобилей

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