В Канаде удав, сбежавший из зоомагазина, задушил двух малолетних мальчиков

Новости Канады. Сбежавший из зоомагазина удав задушил двух мальчиков – пяти и семи лет. Трагедия произошла в провинции Нью-Брансуик канадского города Кэмпбелтон.

Зоомагазин расположен на первом этаже двухэтажного дома. По данным полиции, удав пробрался по вентиляционной шахте этажом выше и заполз в квартиру, где спали дети. Квартира принадлежит владельцу зоомагазина. Как выяснилось позже, погибшие мальчики – друзья его сына. В ту трагическую ночь дети остались в гостях с ночёвкой.

Джули Роджерс-Марш, представитель полиции:

По предварительному расследованию, он задушил мальчиков во время сна.

Длина африканского питона-убийцы – 4,5 метра, его вес – около 45 кг. Тела бездыханных детей обнаружил владелец зоомагазина. Он до сих пор пребывает в шоке от случившегося.

Жан-Клод Савойе, владелец здания, в котором произошла трагедия:

Я думал, что дети спят, и вдруг заметил дыру в потолке. Включив свет, я увидел кошмарную сцену. У меня сейчас столько смешанных эмоций. Не могу поверить в то, что это произошло на самом деле.

Идёт следствие. Представители полиции пока затрудняются сказать, кто понесёт ответственность за смерть малышей.

Алан Трэмблей, представитель полиции:

Мы сейчас выясняем, как столь опасное животное могло выбраться из террариума, и есть ли в этом вина сотрудников зоомагазина. Возможно, кто-то не закрыл дверцу после кормления или уборки вольера.

К слову, в Минске несколько лет назад спасатели поймали питона. Рептилию обнаружили возле одного из подъездов по улице Брилевской. Спасатели передали питона в зоопарк (смотрите видео).