В Барановичах был «заминирован» железнодорожный вокзал. Подозреваемый задержан

Как сообщает МВД Беларуси, к месту происшествия выезжала СОГ, сотрудники ОВДТ. Установлено, что звонок поступил с таксофона. Из здания вокзала были эвакуированы 70 человек.

Новости Беларуси. 16 июля около половины двенадцатого утра в Барановичах «заминировали» железнодорожный вокзал.

В ходе обследования вокзала и прилегающей территории подозрительных предметов обнаружено не было. В настоящее время вокзал работает в штатном режиме.

Подозреваемый задержан. Им оказался 39-летний мужчина.

Весной 2019 года в Минске было возбуждено уголовное дело по факту лжеминирования вокзала, аэропорта и гостиницы.