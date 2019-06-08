В Гомельском районе горели жилой дом и три сарая

Новости Беларуси. Днём 7 июня в посёлке Путевая звезда Гомельского района горели жилой дом и три сарая.
Новости Беларуси. Днём 7 июня в посёлке Путевая звезда Гомельского района горели жилой дом и три сарая.
Фото: Гомельское ОУМЧС
По сведениям Гомельского ОУМЧС, огнём уничтожены сараи, а также кровля дома и имущество в нём. 86-летняя хозяйка не пострадала.
Фото: Гомельское ОУМЧС
Причина загорания выясняется. Рассматриваемая версия пожара – неосторожное обращение с огнём.
Фото: Гомельское ОУМЧС
Весной 2019 года в Полоцке сгорел блок сараев.
Огнём также задело близлежащие дом и магазин – подробности здесь.