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В Гомельском районе горели жилой дом и три сарая

08 июня 2019 12:15
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Новости Беларуси. Днём 7 июня в посёлке Путевая звезда Гомельского района горели жилой дом и три сарая.  

В Гомельском районе горели жилой дом и три сарая-1

Фото: Гомельское ОУМЧС  

По сведениям Гомельского ОУМЧС, огнём уничтожены сараи, а также кровля дома и имущество в нём. 86-летняя хозяйка не пострадала.  

В Гомельском районе горели жилой дом и три сарая-4

Фото: Гомельское ОУМЧС  

Причина загорания выясняется. Рассматриваемая версия пожара – неосторожное обращение с огнём.  

В Гомельском районе горели жилой дом и три сарая-7

Фото: Гомельское ОУМЧС  

Весной 2019 года в Полоцке сгорел блок сараев.  

Огнём также задело близлежащие дом и магазин – подробности здесь.  

# Пожар # происшествия

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