В Гомельском районе горели жилой дом и три сарая

Новости Беларуси. Днём 7 июня в посёлке Путевая звезда Гомельского района горели жилой дом и три сарая.

По сведениям Гомельского ОУМЧС, огнём уничтожены сараи, а также кровля дома и имущество в нём. 86-летняя хозяйка не пострадала.