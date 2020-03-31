В Ивацевичском районе фура врезалась в грузовик
Новости Беларуси. 31 марта примерно в 11:45 в Ивацевичском районе столкнулись фура и грузовик.
Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 54-летний гражданин Польши за рулём МАN двигался по трассе М1. На 176 км трассы транспортное средство врезалось в ехавший впереди грузовик «ГАЗ-53», которым управлял 57-летний житель Берёзы.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
От удара грузовик съехал в кювет и опрокинулся. В аварии никто не пострадал, по факту случившегося ведётся проверка.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
Недавно в Минске грузовик врезался в легковушку.
Водитель машины ожидал разрешающего сигнала светофора – подробнее здесь.