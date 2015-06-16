В Хойникском районе ликвидирован пожар, который уничтожил 60 га леса

Новости Беларуси. Пожар в Хойникском районе потушен. Пламя вспыхнуло 13 июня и охватило около 60 гектаров леса. Спасатели пытались справиться со стихией несколько дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом ситуация с лесными пожарами в стране остается непростой.

Только в Гомельской области за сутки произошло три десятка возгораний. Ситуацию осложняет и достаточно засушливое лето, а также малоснежная зима.

Во многих регионах введен запрет на посещение лесов.

Николай Юревич, начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:

Ситуация находится под контролем. У нас достаточно сил и средств. По поручению министра все лесохозяйственные работы в лесу прекращены с тем, чтобы максимально сосредоточиться на охране леса от пожаров. Однако учитывая складывающуюся обстановку, лесохозяйственные учреждения принимают инициативу с тем, чтобы запретить посещение лесов по всей территории республики.