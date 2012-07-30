В Херсонской области в ДТП снова попал автобус с белорусами. 4 человека госпитализированы

Новости Украины. В Херсонской области в ДТП снова попал туристический автобус, в котором ехали белорусы. Всего 40 человек. Четверо госпитализированы – водитель и три пассажирки легкового автомобиля – россиянки.

Авария произошла около 10 вечера на автодороге Харьков – Симферополь. В ДТП попали пассажирский автобус и два легковых авто.

По факту аварии проводится проверка. О ее причинах сообщил сотрудник правоохранительных органов Украины.

Артем Иванов, инспектор сектора связей с общественностью УВД Украины в Херсонской области:

Прибыв на место происшествия, следственная оперативная группа установила, что 45-летний житель Денисовского района, двигаясь в направлении АР Крым, не выбрал безопасную скорость движения и совершил столкновение с автобусом, который двигался впереди и перевозил 40 граждан из Беларуси. В последствии граждане Беларуси не пострадали.

21 июля на этой же автодороге произошло лобовое столкновение грузового микроавтобуса и пассажирского автобуса. В результате были госпитализированы 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 12 пострадавших до сих пор остаются в больнице скорой помощи Минска. Многим понадобится довольно длительный период реабилитации.