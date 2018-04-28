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Пропавший в Минске десятилетний мальчик найден

28 апреля 2018 08:27
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Новости Беларуси. Пропавший в Минске 10-летний мальчик был найден.

По информации ГУВД Мингорисполкома, вечером 27 апреля в милицию позвонил знакомый семьи и сообщил, что школьник находится у него дома на улице Каменногорской.

Оказалось, что мужчина увидел информацию о розыске мальчика и сразу же позвонил в оперативно-дежурную службу. Мальчика доставили домой.

Наталья Оскирко, официальный представитель Фрунзенского РУВД Минска: 
О том, что родные не знают о местонахождении Алексея, мальчик знакомым не сообщил. В настоящий момент сотрудники милиции устанавливают причины уже не первого ухода из дома мальчика. 

Напомним, 26 апреля десятилетний Алексей не вернулся домой после школы – здесь подробнее

# происшествия # Пропавшие люди # Наталья Оскирко

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