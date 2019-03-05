Прямой эфир

Тело пропавшего мужчины обнаружили в водоеме под Пинском

05 марта 2019 08:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Пропавшего в конце прошлого года мужчину обнаружили в водоеме под Пинском.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестский областной совет ОСВОД, тело было обнаружено днем четвертого марта у паромной переправы в трех метрах от берега.  

Водолазы Пинской спасательной станции извлекли тело мужчины на берег. Оно было передано правоохранителям.  

Личность погибшего была установлена. Им оказался 45-летний мужчина, житель Пинска. Он пропал 30 декабря минувшего года. С тех пор велись поиски мужчины, которые не приносили результатов.  

Погибшего опознала супруга.  

Накануне стало известно, что родственники опознали тело Николая Бетени, пропавшего в начале года в Брестском районе.  

Возбуждено уголовное дело (читать далее).  

# Пропавшие люди # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Родитель-воспитатель детдома под Борисовом обвиняется в истязании несовершеннолетних
05 марта 2019 07:44

Родитель-воспитатель детдома под Борисовом обвиняется в истязании несовершеннолетних

Сотрудники МЧС спасли тонущую в Свислочи пенсионерку
04 марта 2019 20:22

Сотрудники МЧС спасли тонущую в Свислочи пенсионерку

11 автомобилей столкнулись недалеко от Пуховичей: комментарий ГАИ
04 марта 2019 18:31

11 автомобилей столкнулись недалеко от Пуховичей: комментарий ГАИ