Тело пропавшего мужчины обнаружили в водоеме под Пинском

Новости Беларуси. Пропавшего в конце прошлого года мужчину обнаружили в водоеме под Пинском.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестский областной совет ОСВОД, тело было обнаружено днем четвертого марта у паромной переправы в трех метрах от берега.

Водолазы Пинской спасательной станции извлекли тело мужчины на берег. Оно было передано правоохранителям.

Личность погибшего была установлена. Им оказался 45-летний мужчина, житель Пинска. Он пропал 30 декабря минувшего года. С тех пор велись поиски мужчины, которые не приносили результатов.

Погибшего опознала супруга.

Накануне стало известно, что родственники опознали тело Николая Бетени, пропавшего в начале года в Брестском районе.