В Гродненской области пьяного водителя на угнанном тракторе задерживали со стрельбой

Новости Беларуси. В погоне за трактором. В Гродненской области пьяного водителя на угнанной технике задерживали со стрельбой.

Внимание наряда ГАИ привлекло неадекватное поведение водителя на дороге. На требование остановиться он не отреагировал. Началась погоня со стрельбой. Пытаясь скрыться, нарушитель бросил трактор. Попытку к бегству пресекли патрульные.

Как оказалась, это не первое такое приключение для молодого человека. Его уже ранее четыре раза задерживали за пьяную езду, причем без водительского удостоверения. Права он хоть и пытался получить, но сдать экзамен по окончанию автошколы для такого лихача оказалось слишком сложной задачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.