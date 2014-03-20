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На стройплощадке в Бельгии взорвалась граната Первой мировой войны. Погибли 2 человека

20 марта 2014 07:18
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Новости Бельгии. В Бельгии в городе Ипр взорвалась граната Первой мировой войны. Погибли два человека. Еще двое госпитализированы. Состояние одного из них врачи оценивают как критическое. ЧП случилось на строительной площадке, когда рабочие попытались извлечь гранату из земли.

Место происшествия оцеплено полицией. Там работает бригада взрывотехников.

Ипр был ареной кровопролитных боев в годы Первой мировой. Именно там немцы впервые в истории применили химическое оружие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Взрыв

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