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В Гомеле Audi сбил женщину с ребёнком на пешеходном переходе

09 августа 2013 11:51
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Новости Беларуси. 56-летний водитель, двигаясь по улице Барыкина в Гомеле, совершил наезд на двух пешеходов. 31-летняя женщина и её 13-летний сын перебегали дорогу по нерегулируемому переходу.

ДТП произошло вчера вечером. Наезд зафиксирован автомобильным видеорегистратором. В результате столкновения с иномаркой женщина с ребёнком оказались на капоте иномарки. От удара их отбросило на несколько метров.

У женщины, по предварительным данным, сочетанная травма. У мальчика перелом крестца.

Напомним, несколько дней назад в Гомельской области пассажирский поезд столкнулся с автолавкой и протащил её около 300 метров по рельсам. Авария произошла около 6 часов вечера на железнодорожном переезде, оборудованном звуковой и световой сигнализацией, без шлагбаума. Водитель автолавки проигнорировал звуковой сигнал, выехал на переезд и столкнулся с движущимся поездом. Весь вечер автомобиль извлекали из-под колёс поезда.

# происшествия # Сбили пешехода на пешеходном переходе

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