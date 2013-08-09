В Гомеле Audi сбил женщину с ребёнком на пешеходном переходе

Новости Беларуси. 56-летний водитель, двигаясь по улице Барыкина в Гомеле, совершил наезд на двух пешеходов. 31-летняя женщина и её 13-летний сын перебегали дорогу по нерегулируемому переходу.

ДТП произошло вчера вечером. Наезд зафиксирован автомобильным видеорегистратором. В результате столкновения с иномаркой женщина с ребёнком оказались на капоте иномарки. От удара их отбросило на несколько метров.

У женщины, по предварительным данным, сочетанная травма. У мальчика перелом крестца.

Напомним, несколько дней назад в Гомельской области пассажирский поезд столкнулся с автолавкой и протащил её около 300 метров по рельсам. Авария произошла около 6 часов вечера на железнодорожном переезде, оборудованном звуковой и световой сигнализацией, без шлагбаума. Водитель автолавки проигнорировал звуковой сигнал, выехал на переезд и столкнулся с движущимся поездом. Весь вечер автомобиль извлекали из-под колёс поезда.