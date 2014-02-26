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В Германии расследуют гибель 19-летней биатлонистки. Девушка застрелилась из собственной винтовки

26 февраля 2014 11:35
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Новости Германии. 19-летняя Юлия Пипер застрелилась из винтовки, которая, по неофициальным данным, была частью ее спортивной экипировки. Девушка подавала надежды в биатлоне. В прошлом году Пипер участвовала в чемпионате мира среди юниоров: в спринте была 20-й, в гонке преследования 22-й, а в индивидуальной гонке стала 27-й. В командном состязании  немцы тогда заняли 7-е место.

Представитель Ассоциации лыжных видов спорта Германии (DSV):
Юниорская немецкая сборная сообщила о смерти 19-летней Юлии Пипер. Мы приносим соболезнования ее семье и всем друзьям и оплакиваем потерю столь перспективного спортсмена.

Среди основных версий, которые рассматривает полиция – самоубийство. Что толкнуло девушку на такой отчаянный шаг, еще предстоит выяснить. По информации немецких СМИ, у Юлии были психологические проблемы.

С какими проблемами сталкивается человек в плане психического здоровья и, главное, как их избежать? Смотрите видео.

# происшествия # Самоубийство

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