В Германии расследуют гибель 19-летней биатлонистки. Девушка застрелилась из собственной винтовки

Новости Германии. 19-летняя Юлия Пипер застрелилась из винтовки, которая, по неофициальным данным, была частью ее спортивной экипировки. Девушка подавала надежды в биатлоне. В прошлом году Пипер участвовала в чемпионате мира среди юниоров: в спринте была 20-й, в гонке преследования 22-й, а в индивидуальной гонке стала 27-й. В командном состязании немцы тогда заняли 7-е место.

Представитель Ассоциации лыжных видов спорта Германии (DSV):

Юниорская немецкая сборная сообщила о смерти 19-летней Юлии Пипер. Мы приносим соболезнования ее семье и всем друзьям и оплакиваем потерю столь перспективного спортсмена.

Среди основных версий, которые рассматривает полиция – самоубийство. Что толкнуло девушку на такой отчаянный шаг, еще предстоит выяснить. По информации немецких СМИ, у Юлии были психологические проблемы.

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